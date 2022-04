Com Míchel Sánchez, l’entrenador de la Reial Societat B, Xabi Alonso, també va comparèixer a l’habitual roda de premsa prèvia al partit contra el Girona. «Aquesta temporada està sent una combinació de moments bons i dolents. A dia d’avui, no volem carregar la motxilla amb allò que ens ha passat. El que volem i necessitem és centrar-nos en el futur», comentava. L’històric exjugador del Liverpool i el Reial Madrid, entre d’altes, es va desfer en elogis al Girona. «Hem de posar el focus d’atenció en el partit de demà (avui). El Girona és un molt bon equip. Haurem de centrar-nos en com volem jugar i què volem fer. He gaudit i he après molt durant els darrers dies analitzant-los».