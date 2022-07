Fa tres anys, Albert Sàbat va decidir embarcar-se al projecte del Bàsquet Girona amb la il·lusió d’ajudar el club a créixer i tornar, de mica en mica, a l’elit. Tenia xx anys i el club feia poc temps que caminava com a sènior. L’ACB era llavors una utopia en la qual només els més agosarats somiaven. Tres temporades després i amb l’èxit majúscul del retorn a l’elit contra l’Estudiantes, Sàbat tanca un cicle gloriós. El Llagosterenc, a punt de fer 37 anys, ha decidit tancar el cercle i retirar-se del bàsquet professional després de 20 temporades en actiu. Això sí, Sàbat no baixa del vaixell del Bàsquet Girona. Tancada l’etapa de jugador, el ja exbase continuarà lligat al club com a membre del cos tècnic d’Aíto García Reneses. «Considero que és el moment oportú. Després del que hem aconseguit, és l’hora de deixar pas a altra gent i engegar una altra etapa que em prenc amb les mateixes ganes, il·lusió i compromís que he fet quan jugava», explica «agraït» al club per haver-lo «decidir quan retirar-me».

Sàbat, doncs, tanca el cercle deixant el Bàsquet Girona a l’ACB, categoria que va tastar per primera vegada a Fontajau amb l’antic CB Girona la temporada 2002-03 mentre formava part de l’equip vinculat, l’ADEPAF Figueres. Amb el CB Girona hi va tenir continuïtat un parell de temporades fins al 2005 quan va començar una carrera per la LEB Or i Plata defensant les samarretes del Lleida, Tenerife, Vigo, Vic, Sant Josep Girona, CB Canàries, Alacant i Tizona Burgos. El 2015 va tornar a l’ACB gràcies al Joventut de Badalona (15-17) i de l’Obradoiro (17-19). Tancada l’etapa a Galícia, Sàbat va acceptar el repte de tornar a casa per segon cop i capitanejar un Bàsquet Girona que tot just feia un parell d’anys que havia creat l’equip sènior.

A partir d’aquí, Sàbat va convertir-se en el far de l’equip i protagonista destacat de l’ascens meteòric del club a l’ACB. El llagosterenc plega després de 97 participacions, un ascens a LEB Or, dos MVP de Lliga Catalana LEB Or, dues Lligues Catalanes LEB Or i un ascens històric a l’ACB. Un bagatge que el converteixen en, amb el permís de Marc Gasol, la primera llegenda del club.

Tancada l’etapa a la pista, Sàbat no se’n va gaire lluny. De fet, continuarà al parquet, uns metres més enrere. El llagosterenc formarà part de l’staff tècnic i serà un dels assistents d’Aíto García Reneses, el nou entrenador de l’equip. «Tinc moltes ganes de començar la carrera a casa. A més a més ho podré fer amb Aíto, un entrenador del qual n’aprendré moltíssimes coses», deia Sàbat que afegia que està «encantat» de continuar vinculat al club. «No puc estar més content i agraït», se sincerava.

Un cop comenci la temporada del debut a l’elit, el club li retrà un homenatge al pavelló de Fontajau i Sàbat rebrà el reconeixement del públic gironí.

Amb la confirmació de l’adéu de Sàbat, el Bàsquet Girona continua treballant per perfilar la plantilla d’aquest nou exercici. De moment, Aíto García Reneses només té amb tres jugadors confirmats: Marc Gasol, Èric Vila i Maxi Fjellerup. A partir d’aquí, el club treballa per decidir quins dels jugadors que han aconseguit l’ascens continuen a l’ACB Josep Franch i Jaume Sorolla són els que en tenen més números- i, sobretot, per trobar reforços que permetin encarar amb garanties la temporada a l’elit. Aíto i la direcció esportiva tenen feina al davant per no fallar en la tria dels fitxatges i permetre als socis, que no han fallat i que en menys de 24 hores van exhaurir les gairebé 4.000 localitats disponibles de Fontajau.