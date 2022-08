Continua el Girona buscant un porter després que li rescindís el contracte a Adrià Ortolá. Han passat els dies i encara no s’ha lligat un competidor directe per a Juan Carlos, que serà titular sí o sí demà a l’estadi de Mestalla. Completarà la convocatòria el jove Lluc Matas. El d’Aiguafreda va debutar amb el primer equip la setmana passada en un amistós amb el Saragossa i viatjarà amb tota l’expedició cap a València. D’ell en va parlar Míchel. «L’únic dubte és la seva capacitat per afrontar un partit de màxima exigència a nivell mental. Ha entrenat amb nosaltres i els conceptes els té assimilats. A nivell tècnic creiem que té projecció. Això no em preocupa. Si ha de jugar, serà per lesió i sanció d’en Juan Carlos i potser aquest moment de tensió el pot afectar. Però en parlarem de tot això amb ell».