Després de participar en els amistosos davant Israel de fa unes setmanes on va brillar, amb gol inclòs, l’extrem de Camprodon Joel Roca ha estat convocat per a la primera fase del Campionat d’Europa que tindrà lloc del 21 al 27 de setembre. Roca es concentrarà dilluns vinent amb Espanya per anar fins a Bèlgica, on es disputarà el minitorneig classificatori. Els de Santi Denia s’enfrontaran el dissabte 24 a Albània i el dimarts 27 a Bèlgica.

La convocatòria inclou un altre jugador de la demarcació. Es tracta del migcampista del Barça B Aleix Garrido, de Ripoll.