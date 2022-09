El Girona s'ha quedat amb un pam de nas. Durant molts minuts ha ratllat la perfecció i ha sotmès el Betis, però ha acabat perdent (2-1). La punteria de Borja Iglesias i dues accions puntuals i alhora prescindibles, han condemnat l'equip entrenat per un Míchel Sánchez que ha sigut expulsat a la primera meitat. Un penal polèmic i un regal de Samu Saiz han dinamitat el gol matiner d'Arnau Martínez, enviant a la brossa la bona feina dels blanc-i-vermells, que han gaudit de bones ocasions per guanyar.

Continua el Girona sense guanyar a fora i, a més a més, segueix rebent gols jornada rere jornada. Una llosa difícil de treure's de sobre. La visita al Benito Villamarín ha mantingut aquesta dinàmica, tot i que les sensacions han sigut molt positives. Durant una mica més d'una hora, l'equip ha sigut superior als andalusos, amb bones aproximacions i sense patir excessivament. Arnau Martínez ha fet el 0-1 ben aviat (min. 6), acabant una jugada que ha iniciat Miguel Gutiérrez des de la banda esquerra tot entrant a l'àrea. L'inici era prometedor.

Un penal assenyalar sobre Rodri al quart d'hora ha tacat el bon inici dels gironins. Bernardo ha frenat l'entrada de Rodri, posant el braç per davant l'atacant del Betis. Potser amb insuficient força per fer-lo caure, però l'àrbitre ha decidit assenyalar la pena màxima i el VAR no ha entrat a valorar-ho. Borja ha anotat l'empat, tot i que Juan Carlos ha endevinat la trajectòria i ha arribat a tocar la pilota. Poc després, Míchel ha sigut expulsat. El tècnic, encara emprenyat per la jugada del penal, ha protestat un fora de joc de Rodrigo Riquelme que semblava no ser-ho.

Llavors, les arribades del Girona s'han anat acumulant. El que quedava de primera part i també a la segona. Reinier, de cap, ha tingut el segon però ha rematat a les mans de Rui Silva i després del descans, el brasiler ha enviat l'esfèrica al pal, a centrada de Castellanos. Torn llavors per a Riquelme, que no ha trobat porteria amb una rematada franca a l'interior de l'àrea. El seu xut ha sortit per damunt del travesser. Llavors, era Miguel el que enviava la pilota al lateral de la xarxa. S'estava perdonant massa.

Sense patir i amb la situació sota control, ha arribat llavors el desgavell. Han entrat Manu Vallejo i Samu Saiz i aquest últim, en la primera pilota que ha tocat, ha canviat el partit de dalt a baix. Passada errònia cap enrere, que ha agafat la defensa a contrapeu i ha deixat una autopista perquè Borja Iglesias encarés Juan Carlos i el superés amb un xut creuat (2-1). Era el minut 70. Quan millor ho tenia, el Girona s'ha vist per sota en el marcador i ja ha sigut incapaç de capgirar la situació. L'entrada al camp de Couto, Villa o Roca no ha servit per a massa. Ha sabut perdre temps el Betis, que només ha patit quan, en el minut 95, Manu Vallejo ha marcat de cap. En fora de joc, això sí, pel que el gol no ha pujat al marcador.

FITXA TÈCNICA

BETIS: Rui Silva, Montoya (Ruibal, min. 55), Pezzella (Édgar, min. 80), Luiz Felipe, Álex Moreno, Guido Rodríguez, William, Canales (Akouokou, min. 80), Luiz Henrique (Willian José, min. 64) i Rodri

GIRONA: Juan Carlos, Arnau Martínez (Couto, min. 89), Santi Bueno, Bernardo (Toni Villa, min. 78), Juanpe, Miguel Gutiérrez, Oriol Romeu, Aleix Garcia (Joel Roca, min. 88), Riquelme (Samu Saiz, min. 70), Reinier i Taty Casellanos (Manu Vallejo, min. 70).

GOLS: 0-1, Arnau Martínez (min. 6); 1-1, Borja Iglesias, de penal (min. 14); 2-1, Borja Iglesias (min. 70).

ÀRBITRE: Ortiz Arias (comitè madrileny). Ha amonestar Bernardo (min. 14), Miguel Gutiérrez (min. 81), Oriol Romeu (min. 88). Ha expulsat l'entrenador del Girona, Míchel Sánchez (min. 21).

VAR: González González (comitè castellà-lleonès).

ESTADI: Benito Villamarín, 52.229 espectadors.