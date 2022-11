«Si torno serà al primer equip. Òbviament, m'agradaria tornar al Barça, però com m'agradaria anar a qualsevol dels clubs grans, que són els millors del món». Les paraules són d'Arnau Martínez, que en una entrevista a TV3 s'ha deixat estimar pel Barça. El jugador del Girona té una clàusula de rescissió de 20 milions d'euros i podria abandonar Montilivi amb destí el Camp Nou.

Format a La Masia, Martínez no amaga els seus sentiments. De fet, en un moment de l'entrevista, el periodista li diu que a Xavi li agrada molt. La resposta és clara: «A mi també m'agrada ell com a futbolista i com a entrenador, que ho està fent molt bé. Jo he estat culer tota la vida. Quan vaig néixer em van fer soci i sempre anava al camp, amb els meus pares, el meu cosí».