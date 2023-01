Després que els penals coronessin l’Argentina de Leo Messi a la final del Mundial de Qatar contra França, dijous passat a Montilivi, les penes màximes també van ser protagonistes. En aquest cas, el Girona va veure com li assenyalaven dos penals a favor seu contra el Rayo Vallecano, molt discutits pel tècnic rival, Andoni Iraola, per una falta a Iván Martín i unes mans de Lejeune. Amb el màxim especialista de l’equip, Cristhian Stuani, a la banqueta, Taty Castellanos va ser l’encarregat de xutar, i transformar el primer. El segon va arribar encara sense Stuani al camp i, Samu Saiz, després d’una petita discussió amb Castellanos, va agafar la responsabilitat i tampoc va fallar. Al final del partit, Míchel va explicar que, sense Stuani, l’ordre establert de l’equip per xutar els penals és Castellanos, Riquelme i Samu Saiz i que, per tant, el madrileny «l’hi havia pres» el xut a l’argentí. Tot i això, no va voler donar-hi més importància.

Sigui com sigui, l’efectivitat de Castellanos i Samu Saiz contra el Rayo evidencia que el Girona pot estar tranquil si hi ha penals a favor i Stuani no és sobre el terreny de joc. La magnífica estadística de penes màximes de l’uruguaià, que amb el Girona n’ha fallat 5 (tres contra l’Alcorcón, un amb el Quintanar del Rey i un davant l’Almeria) de 33 i que és el millor xutador de Primera (un penal fallat de 17 intents) ha fet que a Montilivi els darrers anys no hi hagi hagut discussió. Tanmateix, enguany, al charrúa, de 36 anys, li toca començar sovint els partits des de la banqueta i això obre un nou debat. No hi va haver discussió en el primer penal de dijous passat contra el Rayo, quan Castellanos va agafar la pilota i va batre Dimitrievski. Per contra, en el segon, quan l’argentí ja tenia la pilota agafada per tornar a xutar, Samu Saiz el va convèncer perquè l’hi deixés llançar a ell, tot i que no li pertoqués. Cal recordar que aquesta temporada, el madrileny ja havia llançat i marcat un penal al camp del Mallorca (1-1).

Dos especialistes

En aquest sentit, l’estadística diu que els aficionats del Girona poden estar tranquils igualment si no hi és Stuani al camp. I és que Castellanos es pot considerar també un gran especialista des dels onze metres. De fet, era l’encarregat de xutar-los al New York City amb el qual en va transformar 12 de 14 en tres temporades. Per la seva banda, Samu Saiz també té bons números des el punt de penal. El madrileny ha marcat tots els que ha xutat amb el Girona (6) i en tota la seva carrera professional té un balanç de 12 encerts i una sola errada. El que va fallar va ser el 2014 quan jugava al filial de l’Atlètic de Madrid a Segona B.