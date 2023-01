A nivell classificatori no deixa de ser un partit més, en el qual sumar és el més important, però un derbi sempre és especial. Es miri per on es miri. Deixant de banda la rivalitat que hi ha entre Girona i Espanyol, que també és un factor a considerar, el duel d’avui estarà caracteritzat per molts retrobaments. Hi ha diverses cares conegudes en ambdós equips i, per tant, jugadors que en el seu moment van ser companys, aquesta nit seran rivals. El cas més destacat és el de David López, tota una insígnia del club perico que va posar el punt final a una llarga etapa marcada en color blanc-i-blau per tornar a gaudir del futbol amb el Girona. A les ordres de Míchel Sánchez, el central de Sant Cugat va reconèixer haver recuperat la confiança per continuar al cent per cent a Primera Divisió. A Montilivi, però, no és l’únic que ha defensat la samarreta de l’Espanyol. A l’estiu va acompanyar-lo Yangel Herrera, que la temporada passada també estava a Cornellà en qualitat de cedit pel Manchester City. A més a més, van jugar-hi Bernardo Espinosa, en préstec per part del Girona la temporada 2019-20 a causa del descens a Segona, i Cristhian Stuani, durant tres cursos seguits (2012-13, 2013-14 i 2014-15).

Per l’altre costat, Diego Martínez té jugadors a la plantilla que han viscut el dia a dia de Montilivi. Es tracta de Brian Oliván, que va passar pel Girona la temporada 2019-20 després d’arribar a un acord amb el Cadis per la seva cessió (en l’actualitat té contracte amb els pericos fins al 2025), i Pol Lozano, que, format a l’Espanyol, el passat exercici va aprofitar d’allò més bé la seva cessió al Girona sent un dels protagonistes de l’ascens. Abans d’afrontar el partit, segur que a tots sis els passaran grans moments i anècdotes pel cap però quan l’àrbitre xiuli l’inici ja serà una altra història. Cadascú mirarà pels seus interessos. Alhora, hi ha un total de deu jugadors de la plantilla del Girona que han experimentat el que significa guanyar a l’RCDE Stadium. Bernardo, Stuani, Juanpe Ramírez, (lesionat), Samu Saiz, Aleix Garcia, Ramon Terrats, Borja García, Yan Couto, Juan Carlos Martín i Santi Bueno han participat en algun dels tres triomfs que ha sumat el conjunt blanc-i-vermell a Cornellà.