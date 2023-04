Míchel va revelar ahir que Taty Castellanos estava plorant al vestidor al final del partit i les imatges publicades pel club ho corroboren. No ho feia pas d'alegria pel punt sumat, ans al contrari. Eren de ràbia perquè sabia que el punt es podia haver convertit en tres si hagués transformat la clara ocasió que va tenir a la segona part. Arnau va deixar-lo sol davant Ter Stegen però, amb tot a favor i Tsygankov al costat també sol, l'argentí va rematar fora molt desviat. L'errada va treure'l del partit i Míchel el va canviar pocs minuts després per Stuani. Al cap d'unes hores, Castellanos va decidir tancar els seus comptes personals de Twitter i Instagram. La mesura del davanter cedit pel New York City arriba pocs dies després que el davanter de l'Athletic Nico Williams fes el mateix després de desaprofitar un parell de bones oportunitats al partit de Copa contra l'Osasuna. El basc va tancar les seves xarxes socials arran dels insults i comentaris que rebia.

La connexió gironina de Castellanos amb Eloi Amagat i Domènec Torrent El Girona ha descansat avui i demà tornarà a la feina per començar a preparar el partit contra l'Elx de diumenge a Montilivi en què Castellanos tindrà una nova oportunitat per redimir-se i treure's l'espina del Camp Nou.