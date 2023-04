El Vila-real farà efectiva la clàusula de compra de 2,5 milions d'euros per Ramon Terrats, segons informa El Periódico Mediterráneo, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

El Girona va cedir el migcampista al filial de l'equip castelloní el passat 18 de gener perquè agafés minuts. Però poc temps després, Quique Setién el va fer pujar al primer equip, on el barceloní va guanyar-se el lloc al primer equip.

Per aquest motiu i per la seva implicació, el Vila-real ha comunicat al Girona que executarà la clàusula de 2,5 milions d'euros per Terrats, que firmarà un contracte fins el juny de 2026.