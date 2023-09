L’eufòria s’ha instal·lat a l’entorn del Girona durant aquests quinze dies sense futbol. El dubte ara és saber si al vestidor també. Els deu punts sumats de dotze possibles i veure l’equip instal·lat tants dies, fins ahir, a la segona posició de la classificació ha fet que es parli d’Europa, de Champions i de massa coses que no agraden a Míchel ni a la cúpula directiva del club. «L’objectiu està molt clar, és continuar a Primera Divisió», repetia ahir el tècnic preguntat si tenia por que aquest estat de cofoisme hagi penetrat al vestidor. D’ambició i ganes de guanyar, el tècnic en va sobrat i ho encomana, amb èxit als seus homes des que va arribar. Ara bé, aquest caràcter guanyador va implícitament lligat a la humilitat, un valor que Míchel ha gravat al vestidor. «És impossible que es pensin que han fet res. Queda molt de camí». El viatge continua aquest vespre a Granada, on el Girona té el repte de mantenir-se invicte i anar fent bossa cap a la permanència. Ho haurà de fer amb la baixa d’un dels titulars indiscutibles, Arnau Martínez, víctima del virus FIFA amb un esquinç. També són baixa per avui per lesió Ibrahima Kébé, amb un problema muscular, Borja García, Artero i Joel Roca, lesionats. La gran novetat a la convocatòria és Jastin Garcia, que s’estrena en una llista amb el primer equip amb el dorsal 31.

Tretze anys després el Girona torna a Granada. Ho fa amb la incertesa de veure com respon l’equip després de l’aturada de la competició pels partits de seleccions. Les prestacions eren tan bones fa quinze dies que ben segur que Míchel, i tots els aficionats haurien signat que la Lliga no s’aturés i que els jugadors internacionals no s’escampessin arreu. Arnau està fora de combat i caldrà veure en quin estat físic es troben jugadors que han acumulat molts minuts amb els seus països com Yangel Herrera -viatge transoceànic inclòs-, Viktor Tsygankov o Daley Blind. El defensa neerlandès hauria de continuar a l’eix de la defensa amb David López a no ser que Míchel li vulgui donar descans i ho aprofiti per fer debutar Èric Garcia. A l’esquerra hi serà Miguel Gutiérrez mentre que a la dreta el dubte és saber si l’escollit serà Yan Couto o bé Míchel es decantarà per Valery Fernández. El brasiler és el recanvi natural d’Arnau però Míchel l’ha fet servir més d’extrem aquesta temporada.

L’historial mèdic de Yangel Herrera tampoc convida a tenir-les totes a l’hora de veure el veneçolà a l’onze titular. Aleix Garcia té el lloc segur, però si Herrera no està bé, s’obre un ventall de combinacions sobre qui el supliria. Una opció és endarrerir Iván Martín, que sol actuar també al mig però més avançat. Sense Kébé, lesionat, les alternatives serien els dos darrers fitxatges, o bé Èric Garcia o bé Jhon Solís. A davant, Savinho té el lloc assegurat en una banda i, en principi, Stuani hauria de mantenir-se a l’onze. Entre Tsygankov, Iván Martín i Pablo Torre es jugarien les altres dues places.

Mentrestant, el Granada arriba a la cita convençut que pot ser un trampolí per agafar confiança i impulsar-se cap a posicions més tranquil·les a la classificació. El tècnic, Paco López, té les baixes segures per lesió dels defenses Miguel Rubio i Jesús Vallejo. Per contra, tant Raúl Torrente com Gonzalo Villar han deixat enrere les molèsties i estaran disponibles pel tècnic valencià.

El partit d’avui suposarà el retorn de Yangel Herrera a Granada on va jugar (2019-21) a un gran nivell (82 partits i 10 gols). Al costat contrari hi seran dos exgironins com el migcampista de Campllong Gerard Gumbau, que ha fitxat aquest estiu procedent de l’Elx, i el central Ignasi Miquel que va jugar a Montilivi el curs 2019-20 cedit pel Getafe.