El Girona estarà molt ben acompanyat aquest dissabte a l’estadi de Vallecas. El gran moment de l’equip fa somiar l’afició, que s’anima als desplaçaments per poder celebrar les victòries al costat de l’equip. Si el cap de setmana passat van desplaçar-se a Pamplona mig miler de seguidors per presenciar el partit a El Sadar, aquest també seran forces els qui acompanyin als de Míchel davant el Rayo Vallecano de Francisco per ajudar-los a defensar el lideratge.