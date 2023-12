A part de ser el millor equip de Primera Divisió, el Girona està involucrat en el dia a dia de la ciutat per ser un referent també fora del terreny de joc. Aquesta tarda, el tràiler infermer que hi ha ubicat a la Plaça Catalunya des de dijous 14 de desembre fins al dimarts 19 de desembre ha comptat amb uns participants de luxe. Míchel, Borja García i Toni Villa han col·laborat amb les infermeres gironines per donar visibilitat a la seva professió.

L’entrenador i els jugadors del Girona han participat en un taller de demostració de reanimació cardiovascular i ennuegament també per a adults. La regidora de Salut de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Bosch, ha comentat que «agraïm molt al Girona que ens ajudi i s’impliqui per donar visibilitat a la professió, que està molt vinculada al món de l’esport». El Girona està de moda