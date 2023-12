El Girona celebrarà l'esperat entrenament de portes obertes el pròxim divendres 29 de desembre a Montilivi, aprofitant les vacances de Nadal a l'escola. Per aquesta ocasió, serà necessari retirar entrada amb un cost de 5 euros per als adults i 3 euros per als menors d'edat. El club ha informat que els socis tindran l'entrada gratuïta, però l'hauran de retirar igualment al web del Girona amb un màxim de dues entrades per soci.

29 de desembre: entrenament obert al públic



Els Socis tindran l'entrada gratuïta que hauran de retirar online a la pàgina web. — Girona FC (@GironaFC) 19 de diciembre de 2023 Els de Míchel saltaran a la gespa a partir de les 10.30 hores, però el Girona ha organitzat activitats durant tot el matí. Des de les 9.00 hores s'habilitarà una Fan Zone a Montilivi amb diverses activitats pensades per a totes les edats. Es podrà visitar l'autobús del primer equip, hi haurà les mascotes Sisa i Canya, concursos... Un cop finalitzat l'entrenament, serà el moment de compartir una estona amb l'afició i els futbolistes faran la tradicional sessió de signatures i fotografies.