A finals de mes, el cap de setmana del 21 i 23, la Lliga s’aturarà per la disputa de partits internacionals. Hi haurà amistosos, com per exemple els que disputaran Savinho i Couto amb el Brasil contra Anglaterra i Espanya, i també partits oficials. En aquest sentit, qui tenen un partit de caixa o faixa és Ucraïna, que es juga contra Bòsnia i Herzegovina el dia 21 el dret a arribar a la final del play-off de repesca per ser a l’Eurocopa. No hi faltaran els dos ucraïnesos del Girona, Viktor Tsygankov i Artem Dovbyk, que han estat preseleccionats per l’entrenador Sergei Rebrov per al duel. Si Ucraïna guanya, s’enfrontarà al vencedor de l’Islàndia-Israel per un bitllet cap a la gran cita d’aquest estiu.

Dovbyk i Tsygankov, doncs, s’afegiran a Couto i Savinho a la llista de jugadors del Girona citats per les seves seleccions. La lesió de Yangel Herrera pot estalviar-li un viatge transoceànic cap als Estats Units. Caldrà veure si Països Baixos convoca Blind, que acaba de sortir d’una lesió, i si Espanya recupera Èric Garcia després de gairebé dos anys d’absència.