Amb cinquanta-set gols, el Girona és el màxim golejador de tota la Primera Divisió per davant del Madrid i del Barça (56). Això no és pas notícia perquè el conjunt de Míchel ho ha estat durant moltíssimes jornades gràcies al joc deliciós que practica i que ha anat acompanyat d’una efectivitat altíssima. El que sí que és notícia és que el màxim realitzador blanc-i-vermell faci cinc jornades que no vegi porteria. Artem Dovbyk viu la pitjor sèrie de partits sense marcar de tota la temporada. Coses dels davanters, ja se sap. Són ratxes, que se sol dir. La realitat és, tanmateix, que a Dovbyk se li ha mullat la pólvora i que s’ha quedat sense marcar contra Celta, Madrid, Athletic, Rayo i Mallorca. Cinc partits als quals si hi afegim el de Copa també a Mallorca, són sis. La ratxa del davanter del Girona contrasta amb la d’Ante Budimir, el killer de l’Osasuna, rival dels gironins dissabte a Montilivi. El davanter croat va fer el gol de la victòria dilluns contra l’Alabès (1-0) i arribarà en estat de gràcia a Montilivi havent marcat quatre gols en els darrers quatre partits. Tot al contrari que Dovbyk, a qui va atrapar a catorze gols al rànquing pel pitxitxi de la Lliga.

Ben segur que Dovbyk està amoïnat i que li va costar dormir després del partit contra el Rayo en què va fallar un parell d’ocasions clares. I ja se sap què diuen, l’important és tenir oportunitats, que el gol ja tornarà. Confiem-hi. L’ucraïnès ha demostrat tenir un bon repertori de rematades a més a més d’aportar moltes altres coses a l’equip durant tota la temporada i no es pot haver apagat de cop. L’apagada golejadora de Dovbyk ha coincidit amb el pitjor moment, pel que fa a resultats, de l’equip, que ha encadenat tres derrotes en quatre jornades. Per contra, la dinàmica de l’Osasuna és a l’alça. Els navarresos, com cada any, van de menys a més i arriben al tram final amb puixança i esperançats a lluitar per la sisena posició gràcies a la ratxa de deu punts dels darrers dotze en joc (tres victòries i un empat). Bona part de la culpa que les esperances europees s’hagin despertat la té Budimir. El croat, que juga amb màscara arran d’una fractura en el maxil·lar dret, està en estat de gràcia i ha marcat quatre gols en les darreres quatre jornades. L’ex del Mallorca va ser decisiu al camp de la Reial Societat (0-1), va fer els dos gols contra el Cadis (2-0) i també va donar la victòria davant l’Alabès (1-0). Ah, i alerta, el balanç de Budimir contra el Girona és de quatre gols en tres partits.