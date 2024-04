Couto obre la porta al Madrid

El Girona ha començat avui un cap de setmana llarg de vacances i fins dilluns no tornarà a la feina per preparar el partit de dissabte que ve al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. L'aturada servirà per desconnectar i carregar piles abans del tram final de Lliga amb l'objectiu marcat d'assegurar la plaça per a la Champions. Mentrestant, i ja amb vista a la temporada vinent, són molts els noms dels jugadors gironins que es vinculen a altres clubs. Que si Aleix Garcia, que si Dovbyk, Tsygankov, Arnau, Savinho, Couto i fins i tot Míchel. Alguns han sabut driblar la qüestió amb naturalitat mentre que d'altres s'han deixat estimar i han obert el debat. El darrer ha estat Yan Couto que, en unes declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio ha obert la porta al Reial Madrid. És una opció? "Si ells tenen interès...No mentiré", ha dit. De totes maneres, l'internacional brasiler, propietat del Manchester City, recorda que té contracte amb el conjunt citizen i que el seu "somni" és jugar a l'Ettihad.

Pel que fa a la situació del Girona a la Lliga, Couto considera que amb "vuit punts", l'equip s'assegurarà el bitllet cap a la Champions. "Ja falta poc. Estem buscant aquest objectiu que és molt a prop", ha dit.