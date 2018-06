Els premis Princesa de Girona seran al Mas Marroch

El Mas Marroch, l'espai gastronòmic dels germans Roca a Vilablareix, ha estat finalment l'espai escollit per la Fundació Princesa de Girona per entregar el proper 28 de juny els premis que porten el seu nom després de la negativa de l'Ajuntament de Girona a permetre'ls l'ús de l'Auditori-Palau de Congressos. Una entrega de premis que anirà precedida per un diàleg amb els esportistes Pau Gasol i Teresa Perales, així com el cardiòleg Valentí Fuster. A més, l'hotel Camiral de Caldes de Malavella acollir l'endemà la jornada «Rescatadors de Talent», destinada a promoure l'ocupabilitat juvenil.

La Fundació, doncs, s'emporta els premis fora de la ciutat de Girona després que durant els darrers mesos l'Ajuntament aprovés una moció declarant el rei Felip VI persona «non grata» i li denegués el permís per utilitzar l'Auditori de Girona al·legant que s'estarien fent obres a l'adjacent Palau Firal. Tot i això, l'entrega de premis no marxarà gaire lluny: es farà al Mas Marroch-Centre d'Esdeveniments d'El Celler de Can Roca, a Vilablareix. Una decisió que no ha agradat gaire a l'alcalde del poble, el republicà David Mascort, que va mostrar el seu malestar en una piulada ahir a Twitter: «No podem acceptar de cap manera que una entitat que representa els qui ens piquen, ens empresonen o ens fan marxar del país vingui a muntar festetes a @Vilablareix_cat. No oblidem!!».

L'acte al Mas Marroch estarà conduït per la periodista de RNE Pepa Fernández i Lucía González, que és una de les participants al programa «Rescatadors de Talent». Per començar, es farà un diàleg inaugural amb el jugador de bàsquet amb més projecció de l'Estat espanyol, Pau Gasol, la nedadora paralímpica Teresa Perales, que compta amb 26 medalles paralímpiques, i el cardiòleg i divulgador Valentí Fuster.

A continuació hi haurà un diàleg entre premiats d'edicions anteriors i finalment els reis Felip i Letizia entregaran els premis als set guardonats d'aquest any: la cantant granadina Soleá Morente i el violoncel·lista madrileny Pablo Ferrández (premi Arts i Lletres ex aequo), l'enginyera química de Càceres María Escudero i el químic sevillà Guillermo Mínguez (premi Recerca Científica ex aequo), l'enginyer aeronàutic barceloní José Miguel Bermúdez (premi Empresa), l'emprenedora social madrilenya Arancha Martínez (premi Social) i l'organització francesa Article 1 (Entitat Internacional).

L'endemà, dia 29, l'hotel Camiral de Caldes acollirà la trobada anual del programa «Rescatadors de Talent», que vol promoure l'ocupabilitat juvenil apostant per la mobilitat laboral entre comunitats autònomes. L'Ajuntament de Caldes també va mostrar el seu malestar amb aquesta activitat, afirmant que el monarca «no serà mai ben rebut» al municipi.