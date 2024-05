Girona sanciona l’organització del Fòrum Gastronòmic per oferir aparcar a la Devesa als expositors

L’Ajuntament de Girona ja ha culminat les actuacions derivades dels incidents produïts durant la darrera edició del Fòrum Gastronòmic, en què l’organització de l’esdeveniment va habilitar com a zona d’aparcament el Camp de Mart de la Devesa per a expositors. Aquest fet va provocar que la Policia Municipal denunciés més de 383 vehicles per estar aparcats en una zona no autoritzada.

Un cop analitzada la situació juntament amb els serveis jurídics municipals, l’Ajuntament ha retirat les més de 383 denúncies que es van interposar als vehicles dels expositors que van aparcar-hi.

L’Ajuntament entén que les persones usuàries van seguir les instruccions que se’ls havia facilitat des de l’organització i que, per tant, no són responsables de la infracció. En canvi, el consistori ha sancionat els organitzadors de l’esdeveniment, l'empresa Incatis, amb 9.389 € per oferir aparcar en aquell espai contravenint les condicions fixades per l’Ajuntament en el decret d’autorització de l’activitat.

Tanmateix, l’Ajuntament recorda que la Devesa és un BCIN i que està prohibit aparcar al Camp de Mart, tal com està degudament senyalitzat, i que només es pot fer en cas que es disposi d’un permís especial.