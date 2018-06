Una modalitat que s'estén a Girona

Arran de que el reportatge sobre els «ocupes de luxe» de Palau publicat per aquest mitjà, veïns de Montfullà, Bescanó, han denunciat una segona vivenda de característiques similars ocupada per una família d'ètnia gitana.

Es tracta d'una propietat situada al carrer de la Vila Romana. Fins fa un any es podia veure el seu anunci a Servihatitat, el portal immobiliari de CaixaBank. Igual que passa amb la propietat de Palau, la història de la finca es repeteix: els anteriors propietaris es van veure superats pels deutes i van ser desnonats i obligats a deixar la casa. Gairebé sense cap impediment, i per la mateixa impossibilitat de tapiar tota la seva superfície, va ser ocupada fa més d'un any.

La propietat és un luxós xalet, valorat, segons la taxació de Servihabitat en el temps en què estava a la venda, en 570.000 euros. Construït l'any 2008, situat en una àmplia parcel·la en l'entrada del barri, té una superfície construïda de 402 metres quadrats, sis habitacions, un ampli jardí, piscina d'aigua salada i unes magnífiques vistes al pla de Girona.

La modalitat es repeteix. Aviat es teixeix tota una xarxa que es dedica a això. En l'argot policial es coneixen com a «conseguidors», persones que es posen darrere d'una propietat desallotjada pels bancs, l'ocupen i financen la seva ocupació a famílies en situació desesperada. Per a això utilitzen una metodologia més que senzilla: rastrejar a internet els pisos dels bancs. Si no hi ha adreça, moltes pàgines de les entitats bancàries, alertades de l'ocupació d'aquest tipus, han deixat de publicar fotos i precisar la posició geogràfica.



Sense albirar una solució

Veïns de Montfullà, que han demanat mantenir-se en l'anonimat per temor a represàlies, comenten que han portat davant la policia tres denúncies i que han parlat amb la intendència de Bescanó en diverses ocasions, però que fins a aquest moment la situació es manté sense que es pugui preveure una possible solució de cara al futur.