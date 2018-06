Joan Martín, nou candidat del PSC a Salt

El PSC va escollir ahir el regidor Joan Martín Puntada com a nou candidat a l´alcaldia de Salt en una assemblea que va comptar amb l´assistència d´una cinquantena de militants. D´aquesta manera, Martín prendrà el relleu a Iolanda Pineda, de qui va ser número 2 als comicis de 2015.

Nascut a Salt fa 39 ays, Martín és enginyer informàtic i professor de l´institut Salvador Espriu de la vila. Milita a l´agrupació del PSC de Salt des de 2007 i regidor des de 2015.

En el seu discurs, Martín va destacar el treball fet per Pineda durant aquests anys, i va confiar en poder continuar comptant amb la seva col·laboració i experiència. També va assegurar que la seva prioritat serà treballar per «tots» els saltencs i no només una part, «i recuperar la il·lusió a tots aquells que han llençat la tovallola». Per això, s´ha compromès a aportar «responsabilitat, il·lusió i ganes» per tal que el PSC torni a ocupar una posició important en l´Ajuntament de Salt.