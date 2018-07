El PSC denuncia que diferents barris pateixen talls de llum continus

Els socialistes a Girona posen sobre la taula que s'ha de donar solucions eficaces i urgents per als talls de llum que han afectat diferents barris de la ciutat l'últim any amb una periodicitat lamentable. Al problema de la llum, se n'hi afegeixen d'altres com la gestió de residus, neteja o molèsties per sorolls, que fan pensar cada dia més que s'ha de gestionar amb més atenció el dia a dia de la ciutat.

Sílvia Paneque creu que el tall de llum que ahir va tornar a patir de nou el barri de Germans Sàbat és l'última gota que fa vessar el vas. A més de Germans Sàbat, aquest problema també ha afectat molt als barris del Sector Est i Torre Gironella i també en algunes zones de Sant Narcís.

En aquests últims mesos hi ha hagut desenes de talls de llum, alguns dels quals han trigat hores a recuperar-se. El resultat és que usuaris que tenen al dia les seves factures de llum reben per part d'Endesa un servei altíssimament deficient i que falla cada dos per tres.

La portaveu del grup dels socialistes, Sílvia Paneque, ha recollit alguns greuges dels veïns i veïnes afectats quan la xarxa de llum falla. Això succeeix perquè cal realitzar-hi inversions de modernització urgents, i de moment la companyia encara no ho ha fet. "Es tracta d'un problema greu i que té afectacions concretes a la vida dels veïns i veïnes de Girona. La llum és un servei bàsic i el seu subministrament irregular està afectant les llars i als negocis amb aliments que s'han de llençar o electrodomèstics espatllats", ha remarcat Paneque. La portaveu socialista, quan va ser Primera Tinent d'Alcaldia, va iniciar un diàleg amb la companyia, que aleshores es va mostrar favorable a aportar-hi solucions.

El tall d'ahir a Germans Sàbat afectà uns 2.400 clients i va tenir una durada de més de quatre hores. En alguns barris de la ciutat els talls de llum es produeixen cada dos o tres dies. Alguns veïns i veïnes de Girona no han tingut una continuïtat en el servei de la llum de més de 72 hores seguides durant l'últim any. Paneque considera, per tant, "que estem davant d'un problema de servei bàsic al qual l'Ajuntament de Girona té el deure de donar-hi solucions". La portaveu del PSC es mostra convençuda que si es té la voluntat política de trobar solucions amb Endesa, s'ha de poder donar una resposta satisfactòria als milers de gironins i gironines afectats per aquest problema.

A l'etapa que els socialistes varen ser al govern, es va iniciar un seguit de converses amb Endesa i a aquest grup li consta que la companyia és conscient del problema que té en alguns barris de la ciutat de Girona. És cert que l'Ajuntament de Girona, amb prop de 1.000 treballadors, i institucions i equipaments a tota la ciutat és també un dels usuaris de servei de llum més importants a Girona.

Això fa que la companyia Endesa li tingui en compte aquesta categoria i, sense cap dubte, admet que l'Ajuntament de Girona és i ha de ser el principal interlocutor per tal que el servei torni a tenir unes bones condicions per als usuaris. Des d'aquest punt de vista, hi ha d'haver tota la voluntat política per arreglar els problemes del dia a dia dels veïns i veïnes de Girona i donar-hi solucions.

La regidora Sílvia Paneque considera que la màxima responsabilitat dels representants municipals és la gestió dels serveis que dóna l'Ajuntament i que no hi ha cap causa, situació o altres responsabilitats que hagin de treure ni un segon de temps per tal que, primer, se solucionin els problemes dels veïns i veïnes i dels barris de Girona. En aquest sentit, alerta que ja fa massa temps que "s'ha oblidat que l'Ajuntament de Girona ha de vetllar al costat dels gironins i gironines perquè la ciutat funcioni bé i els seus serveis públics bàsics també.

Qüestions com la de la llum se sumen a d'altres com la de la neteja o les molèsties per sorolls i, comprensiblement, la gent està pensant que l'Ajuntament de Girona no hi està aportant solucions", conclou Paneque.