El PSC denuncia el «lamentable» estat de l'edifici dels serveis socials de Salt

El grup del PSC a l'Ajuntament de Salt ha denunciat «l'estat de deixadesa» de l'edifici dels Serveis Socials del Guimerà i ha criticat el trasllat temporal d'aquests serveis a la Coma Cros, dins l'espai del Viver d'empreses, «sense informar els usuaris» després que l'equip de govern hagi al·legat que pateix uns «problemes amb el clima», sense especificar quins són.

En un comunicat, els socialistes van informar que la «nit de dilluns a dimarts, el regidor de Serveis Socials, Ferran Burch, va enviar un mail a tots els treballadors i polítics de l'Ajuntament de Salt». El regidor assegurava, textualment, que «degut a problemes amb el clima de l'edifici de Serveis Socials del Guimerà, els Serveis Socials Bàsics de Salt s'han hagut de traslladar de forma temporal a la Coma Cros, dins l'espai del Viver d'empreses durant aquest mes d'agost». El correu electrònic de Burch afegia que «en el cas que alguna família o persona us demani pels nostres serveis, els podeu adreçar a la Coma Cros» i recordava l'horari i número de telèfon.

«Cap informació sobre el trasllat»

El PSC va lamentar que s'informés amb un «simple missatge de correu electrònic» i van criticar que no han trobat «cap informació sobre el trasllat temporal dels serveis destinada als usuaris, ni comunicat de premsa, ni informació al web de l'Ajuntament de Salt ni del Consorci de Benestar Social Gironès Salt, ni cap notificació oficial a les xarxes socials».

Els socialistes han «demanat explicacions» perquè el regidor «concreti quins són els problemes amb el clima i en quin termini té previst que s'hagin solucionat» els problemes. La portaveu del PSC, Iolanda Pineda, va aprofitar per recordar que«a finals de juny de 2017 es feien classes en barracons de l'Escola Les Arrels, sense clima, a altes temperatures amb infants de curta edat i no es va tancar cap escola i ara es traslladen els Serveis Socials sense ni tan sols avisar als usuaris», va denunciar.

L'edifici municipal, situat a Àngel Guimerà número 108, és la seu dels Serveis Socials de Salt que són gestionats pel Consorci de Benestar Social Gironès Salt. En aquest espai cada dia els professionals atenen desenes d'usuaris en situació de vulnerabilitat i en risc d'exclusió social i ara, sense cap més avís que un correu electrònic als polítics de l'Ajuntament i als treballadors es tanca i es trasllada a un altre lloc sense més explicació que un «problema amb el clima», van prosseguir.

«Vidres trencats a la façana»

En paral·lel, el PSC va aprofitar per denunciar que «l'edifici presenta un aspecte trist i de deixadesa» i especifiquen que, entre d'altres, des de fa dies hi ha vidres trencats a la façana del carrer Guimerà, on hi ha l'entrada al Centre Obert Infantil. «La situació de deixadesa en què està l'edifici de Serveis Socials» és «alarmant», va afegir Pineda. «La deixadesa, la manca d'interès i la negligència en alguns casos és l'empremta del govern municipal conformat per ERC i IpS-CUP. És sorprenent que un govern que s'autoanomena d'esquerres i que lluita contra les desigualtats socials no mostri cap tipus d'interès ni sensibilitat cap a les persones que estan en risc d'exclusió social», va reblar.