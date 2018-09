La CUP denuncia que 14.000 gironins no podran votar a les eleccions

La CUP-Crida per Girona va denunciar ahir que prop de 14.000 gironins no podran exercir el seu dret de vot en les properes eleccions municipals. Es tracta del número de residents a la ciutat que no disposen de la nacionalitat espanyola, ni poden acollir-se a tractats internacionals de reciprocitat que permetin fer efectiu el dret de vot.

Els cupaires també van explicar que hi ha 6.000 persones més que sí que poden acollir-se a aquests tractats de reciprocitat, però que sovint tenen dificultats per votar com a conseqüència de la manca d'informació i la complexitat dels tràmits administratius que cal realitzar en aquests casos.

Davant d'aquesta situació, la CUP demanarà al Ple del 17 de setembre que l'Ajuntament es posicioni a favor del dret de vot per a totes les gironines i que s'impliqui per tal de fer-lo efectiu.