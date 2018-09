Venda d'entrades de Temporada Alta amb descompte, a l'Espai Gironès

L'Espai Gironès habilitarà en les instal·lacions del centre comercial un punt de venda d'entrades de Temporada Alta. S'obrirà el 10 de setembre durant tot el dia, a l'entrada principal. Els visitants del centre comercial de Salt podran adquirir, des de les onze del matí fins a les nou del vespre les, entrades per als espectacles amb descomptes de fins al 20% en el preu. De moment, Temporada Alta ha venut 14.782 entrades de les 49.888 posades a la venda per l'edició d'enguany. Del total, 10.545 han estat comprades per internet, i la resta, 4.237, a les taquilles habilitades.