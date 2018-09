Girona estrenarà l'espectacle "Del gris al Groc"

El Teatre Municipal de Girona acollirà aquest dijous, dia 27 de setembre, a les nou del vespre, l´estrena de l´espectacle musical i literari "Del gris al groc", dirigit per Martí Peraferrer i impulsat per l´entitat Òpera Jove. El divendres 28 de setembre, a les 21.30 h, se´n podrà veure una segona representació. Una part dels fons que es recaptin en les dues funcions es destinarà a ajudar les famílies dels polítics independentistes a la presó i a l'estranger.

"Del gris al groc" vol reivindicar la llibertat a partir de la lectura de textos de diversos personatges històrics, com Nelson Mandela, Carles Rahola o Oscar Wilde, que han estat traïts, denunciats, exiliats, presos o assassinats, i de textos de polítics catalans i a l'estranger, com Carles Puigdemont. L´espectacle combina la lectura de textos amb la interpretació de peces musicals per part de joves cantants d´òpera, com Brenda Sara, Gina Reyner, Joan Francesc Folqué i Néstor Pindado, i la veu d´un narrador, Enric Arquimbau.

L´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, serà una de les persones que llegirà un dels textos dels quals forma part l´espectacle el dijous, concretament la "Declaració dels Drets de les Dones i la Ciutadana" de l´escriptora, activista política, filòsofa i feminista Olympia de Gouges. "Del gris al groc serà un acte de llibertat i justícia per donar suport moral i econòmic a les famílies dels presos i les preses polítics i dels exiliats en aquests moments durs que estant passant", ha assenyalat l´alcaldessa.

Juntament amb Madrenas, llegiran textos el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent; el diputat Francesc Ten; l´alcalde d´Aiguaviva, Joaquim Mateu; l´alcalde de Verges, Ignasi Sabater; l´escriptora i política M. Mercè Roca; el regidor Lluc Salellas; la metgessa i política Marina Geli; el músic Jaume Pla, Mazoni; el politòleg i escriptor Ramon Cotarelo; l´actriu Carme Sansa; l´empresària Neus Matamala; la germana de la consellera Dolors Bassa, Montse Bassa, o el pare Sergi d´Assís, entre d´altres.

El director escènic de l´espectacle és Martí Peraferrer i el guió i els textos han anat a càrrec dels impulsors de la iniciativa i directors d´Òpera Jove, Xavier Mendoza i Chantal Botanch, respectivament.

Les entrades per a l´espectacle es poden comprar a través del web del Teatre Municipal i tenen un cost de 15 euros.