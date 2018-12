ERC-MES de Girona reclama que s'acceleri la definició del pla integral de Sant Narcís

El grup d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona ha reclamat avui que s'acceleri la definició del Pla Integral de Sant Narcís. La portaveu de la coalició, Maria Mercè Roca, ha criticat que "el febrer de 2017, el govern va anunciar que a final d'aquell any els veïns i veïnes de Sant Narcís tindrien el pla integral del barri. Doncs bé, ha passat un any i encara no el tenim".

L'acord polític per tirar-lo endavant, a més, data del Ple de novembre de 2015, segons recorden els republicans. Més enllà dels retards, la regidora ha denunciat que "els mateixos veïns i veïnes s'han queixat del darrer document i han demanat refer-lo de baix a dalt: és evident que el procés de redacció del pla ha estat insatisfactori i que CiU no ha gestionat bé aquest tema".

ERC-MES preguntarà al proper Ple municipal per l'estat de la qüestió. Fa un parell de mesos, els veïns i veïnes del barri van reunir-se per, segons Roca, "liderar el treball que no ha sabut liderar bé l'Ajuntament: debatre el model de barri i dibuixar l'estratègia i les propostes per als propers anys".

La regidora també ha criticat "la mala coordinació del Consistori i el fet que algunes propostes estiguin encallades en diverses àrees de l'Ajuntament per manca de lideratge polític". En aquest sentit, la portaveu d'ERC-MES ha instat al govern de Marta Madrenas a "accelerar els treballs de definició del pla integral i a aprovar un document abans de la finalització del mandat". El perill, ha assenyalat la regidora, és que "aquest tema acabi com el de les Pedreres o el de la Devesa: grans anuncis, i més ara que vénen les eleccions, i poc o res materialitzat".

Per la cap de l'oposició, el Pla Integral "és molt important per les necessitats intrínseques que té el barri però també per generar noves centralitats a la ciutat". Maria Mercè Roca ha apuntat alguns reptes com la millora de la seguretat, la pacificació del trànsit, la reducció de les desigualtats o la promoció del comerç de proximitat.

Totes aquestes qüestions "són cabdals per al futur de Sant Narcís i, si el govern no té un model per al barri, que almenys posi les eines per a què els veïns i veïnes en liderin la transformació sense més demores".