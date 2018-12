La gala d'entrega dels Premis Princesa de Girona es farà l'any vinent a Barcelona

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) lliurarà els seus premis anuals del 2019 a Barcelona. L'entitat farà coincidir l'entrega dels guardons amb la celebració del seu desè aniversari, que es farà a finals de novembre i durarà dos dies. La decisió s'ha pres aquest dimarts durant la reunió ordinària del Patronat de la fundació, que s'ha fet al Palau Reial de Madrid amb l'assistència dels reis Felip VI i Letizia.

Aquest 2018, la FPdGi va celebrar l'acte d'entrega dels premis al Mas Marroch de Vilablareix (Gironès), després que l'Ajuntament de Girona li denegués poder fer servir l'Auditori de la ciutat perquè s'hi feien obres. L'alcaldessa, però, ja va anunciar la seva intenció de proposar que l'equipament no acollís mai més l'entrega dels guardons. Tot i que l'any vinent els premis es lliurin a Barcelona, la FPdGi sí que farà a Girona la reunió del Patronat del mes de juny, que també presideixen els monarques.

Fonts de la Fundació Princesa de Girona han assegurat que l'acte de Barcelona serà un acte "singular, únic i excepcional", acordat per al Patronat només per l'any 2019 i coincidint amb el desè aniversari i que no tindria sentit que no inclogués els l'entrega dels Premis anuals. De la mateixa manera, han afirmat que de cap manera es pot descartar que l'any 2020 o 2021 es pugui tornar a fer la gala de l'entrega de premis a Girona. "No està descartat ni molt menys", han assenyalat. De fet, la seu de la Fundació seguirà essent a Girona, en un local de l'Eixample.

La decisió d'anar a Barcelona ha estat una de les principals resolucions aprovades pel Patronat de la FPdGi, reunit avui en sessió ordinària al Palau Reial de Madrid sota la presidència de SSMM els Reis i en el transcurs del qual s'ha informat de la memòria d'activitat del 2018 i aprovat el pla d'actuació per al proper exercici. Conscient de la singularitat que suposa aquest aniversari, el principal òrgan de govern de la Fundació ha aprovat la celebració d'un esdeveniment de caràcter extraordinari en la recta final de l'any i que posi en valor tot el contingut que l'entitat ha desenvolupat al llarg de aquesta dècada. Així mateix s'ha aprovat mantenir les properes reunions del Patronat per 2019, el juny a Girona i a finals de desembre a Madrid.

La Fundació Princesa de Girona treballa ja en el disseny i concreció del programa d'activitats del X aniversari, després de tancar ahir dilluns 10 l'últim gran esdeveniment del present exercici a Fuengirola. La ciutat malaguenya ha acollit a 700 docents a la V Jornada de «Com educar el talent emprenedor», un intens programa de ponències, presentació de projectes i netwoorking al voltant de l'educació emprenedora que suposa la fi de curs del projecte de la FPdGi dedicat a la formació de mestres per capacitar-los en la potenciació del talent i les habilitats dels seus alumnes a l'aula.

En el primer semestre del 2019, la gira de proclamacions dels Premis FPdGi 2019 recorrerà de nou diferents ciutats de la geografia espanyola amb esdeveniments singulars que atreuen tant l'atenció dels joves, a través d'un taller de creativitat, com de la societat civil en general, amb els actes de proclamació dels premiats en recerca científica, empresa, arts i lletres i àmbit social.

Amb motiu del desè aniversari, la FPdGi incorpora a aquests actes la participació dels premiats per l'entitat al llarg d'aquests anys i està dissenyant una agenda d'activitats amb els altres programes de l'entitat per a cada ciutat en les mateixes dates. L'objectiu és proposar a cada parada unes jornades que permetin visualitzar els 360 graus d'una Fundació que porta 10 anys apostant pels joves del país amb projectes de desenvolupament professional, ocupabilitat i formació, i generant referents per a la societat a través dels seus premiats.



FPdGi en creixement

Els programes de la Fundació han tancat l'exercici 2018 amb un destacable increment de l'activitat i el seu impacte. Tant el projecte de desenvolupament professional per a joves 'Rescatadors de talent, amb ja 3.500 joves en el programa i 32 empreses compromeses amb l'ocupació juvenil, com el programa educatiu per a docents «Educar el talent emprenedor», amb més de 400 docents participants el 2018 -amb impacte sobre 10.000 alumnes-, han ampliat l'àmbit territorial d'actuació i augmentat el nombre de formacions i actuacions, així com de participants i beneficiaris.

Tant aquests programes, com el dels Premis Fundació Princesa de Girona, plantegen per al proper any continuar treballant en la mateixa línia de creixement i expansió, i incorporar les accions especials de l'aniversari a cadascun dels projectes, connectant-los més entre ells a través dels continguts, els beneficiaris i la territorialitat, i amb l'objectiu de ser més visibles als joves i a la societat en general promovent els valors de la FPdGi.

El X aniversari de la FPdGi suposa també un rellançament del projecte en general i dels premis, en un moment en què la Fundació compta ja amb 40 premiats que tenen una presència social de més de 200 accions directes a l'any.