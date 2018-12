Les sessions d'acollida a nouvinguts de Girona reben 200 persones

Més de 200 ciutadans i ciutadanes han passat per les sessions d'acollida per a persones nouvingudes que ha organitzat l'Ajuntament de Girona aquest 2018. Avui s'ha portat a terme la sessió corresponent al mes de desembre, que ha servit per tancar el primer any de funcionament de la iniciativa i a la qual han assistit prop de 50 persones.

"Ens sentim orgullosos que nous ciutadans i ciutadanes de la ciutat vulgueu conèixer-nos millor, saber d'on som i d'on venim, i que vulgueu passar a formar part d'aquest projecte col·lectiu que és la nostra ciutat. Us demano que ens ajudeu a fer de Girona una ciutat cada cop millor", ha subratllat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, durant la seva intervenció en l'acte.

La regidora d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge, Salut i Seguretat en el Treball i Dinamització del Territori de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, ha lliurat els primers certificats d'acollida que s'entreguen des de Girona. Les tres persones que les han rebut han assistit als mòduls de competències lingüístiques (90 hores, es fa a través del Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Escola d'Adults), de coneixements laborals (15 hores, s'ha de fer a través del Servei d'Ocupació de Catalunya) i de coneixement de la societat catalana i de l'entorn (15 hores, es fa conjuntament entre l'Ajuntament de Girona, Càritas, Creu Roja i la Fundació SER.GI). Aquests certificats són necessaris, per exemple, pels informes d'integració i d'arrelament a Catalunya. Per obtenir el certificat s'han de fer els tres cursos amb un 80% d'assistència.

Les sessions d'acollida se celebren un cop al mes des del gener del 2018 i es configuren com una xerrada informativa on es dóna la benvinguda a les persones nouvingudes i se'ls explica com funciona la ciutat i els principals serveis que hi ha. Per exemple, es parla de com empadronar-se, on es pot aprendre català, on estan ubicats els centres mèdics a Girona, com es poden inscriure els fills i filles a les escoles bressol o com es pot aconseguir una targeta del bus, entre altres aspectes.

Durant els primers mesos de funcionament es van plantejar com una prova pilot, però a partir del setembre es van configurar com un espai amb rellevància i que cada cop ha anat tenint més assistència. Diferents entitats de la ciutat implicades en l'acollida de persones nouvingudes participen en les sessions. Avui, per exemple, hi ha intervingut l'Associació de Dones per al Diàleg Intercultural del Pont Major.

Aquest espai s'adreça a qualsevol persona que acabi d'arribar a la ciutat, o ho hagi fet en els darrers sis mesos, i que no tingui els papers o estigui en situació d'irregularitat sobrevinguda. Les derivacions a les sessions d'acollida es fan des de Serveis Socials de l'Ajuntament, des del Consorci per a la Normalització Lingüística, des de l'Escola d'Adults i des dels serveis d'acollida de Càritas i de Creu Roja.