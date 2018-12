La segona fase d'obres del Palau de Fires permetrà guanyar 1.000 m2 d'exposició

La segona fase d'obres del Palau de Fires de Girona es podria executar ja aquest estiu -quan hi ha menys esdeveniments previstos- i haurà de servir perquè el recinte guanyi uns mil metres quadrats d'espai expositiu o per altres opcions vinculades a fires. En concret s'actuarà sobre les sales de premsa i oficines, i sobre l'espai de la llotja de contractació, on s'hi podrien fer sales de reunions o espais diàfans per acollir tot tipus d'activitats. Ara mateix són espais tancats i separats per una paret de la resta del recinte. Els arquitectes ja estan treballant en aquesta segona fase, segons va explicar ahir la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat.

Coralí Cunyat i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, van visitar ahir les obres de la primera fase que ja estan pràcticament acabades a la façana est -la que dona al parc de la Devesa-, per dotar-la d'una estructura predominantment de vidre que dona llum i visibilitat a l'espai.



La Fundació Princesa de Girona

Aquestes obres van començar al juny i van ser un dels arguments de l'Ajuntament per no poder cedir l'espai a la fundació Princesa de Girona per la seva gala d'entrega de premis.

«La ciutat havia de comptar amb un equipament adequat per acollir grans esdeveniments, tan importants pel dinamisme econòmic de Girona. Ens calia un espai firal que donés la cara a la Devesa i que estigués pensat per a tot tipus d'activitats», va afegir. L'equipament havia quedat «obsolet» i ara ja és del «segle XXI», va afegir.

Amb la posada en funcionament aquest dissabte de la pista de gel, ja es podrà entrar al recinte firal per l'entrada de la façana de la Devesa.



Menys vehicles al parc

D'altra banda, les actuacions s'han centrat en adequar les instal·lacions a la normativa de seguretat i antiincendis i en millorar l'accessibilitat de l'edifici per a persones amb mobilitat reduïda. «Amb aquesta remodelació no només aconseguirem obrir el Palau de Fires a les persones, sinó que evitarem les operacions de càrrega i descàrrega de vehicles de gran tonatge que es feien a través del parc», va destacar l'alcaldessa, Marta Madrenas.

En aquest sentit, durant la primera fase d'actuacions també s'ha atorgat a Fira de Girona la llicència municipal recreativa per a multiactivitat amb l'objectiu d'ampliar les activitats i els serveis que s'ofereixen des de l'equipament firal.

L'edifici del Palau de Fires es va construir el 1987 i fins ara no s'hi havia fet cap actuació integral, llevat d'obres menors i del tancament de l'aparcament.

Per més endavant, està prevista una tercera fase, en què s'adequaria el restaurant de l'equipament.