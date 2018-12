Un espectacle de circ que fa fondre el gel de la pista de Fontajau

La màgia, l'encís del patinatge i artistes internacionals de primera divisió. Són tres dels ingredients d'un circ de Nadal de Girona sobre gel que pot servir per fer bullir emocions i fondre la pista del pavelló de Fontajau, amb espectacles fins al 30 de desembre. Una poció explosiva per aquests dies de Nadal que combina salts, malabars, equilibris i acrobàcies amb monocicles, cordes, hula hoops i diàbolos a un ritme frenètic de pànic.

Si ja és impossible fer segons quines acrobàcies, més ho és encara amb patins als peus. Però hi ha humans que tocats per una bara que barreja un do diví, amb entrenament i esforç fan caure les crispetes a terra d'un públic bocabadat que se les volia engolir. Hi ha qui ja pensa que al circ de Girona ja només hi falta veure salt base.

La benvinguda d'un entranyable ós polar –de peluix– serveix com a aixecada de taló de més de dues hores d'espectacle on s'hi pot copçar una primera part que sembla un homenatge a diferents cultures orientals, com Egipte, Mongòlia o el Japó. Semblen presents en un atrezzo i unes coreografies que llueixen amb la il·luminació i la música que els artistes segueixen en un compàs perfecte. El conqueridor Saladí en voldria més d'un dels artistes pel seu exèrcit per la seva infalibilitat.

Entre els primers números hi ha malabars en grup, on un dels seus components és capaç de recollir al vol, i en dècimes de segon, les masses que li arriben en dècimes dels altres sis artistes, així com una atracció de doble barra russa, i una lira aèria. També noies que llisquen per la pista de gel sobre xanques de dos pams d'alçada i danses sensuals de patinadores amb vestits que semblen fitxes del parxís. Segueixen espectacles amb rodes alemanyes i personatges fluorescents i futuristes que mouen figues geomètriques a gran velocitat.

Just abans de la mitja part, és el torn d'un dels artistes de més prestigi. Un còmic. Però no un pallasso qualsevol, sinó el reconegut Pastelito de Xile. Molt reconegut a Sud-amèrica on ha de repetir espectacles constantment, el mediàtic personatge és tot just el segon cop que creua l'Atlàntic. A Girona, juga amb els instruments i interactua amb el públic. Un d'aquests, perd les crispetes, però,–i sense fer spoiler–, l'espontani li acaba «pintant la cara», que es diu ara.

La segona part de l'espectacle inclou atraccions d'aviadors fent peripècies, bufons saltant diverses cordes al mateix temps com si esquivessin una teranyina i mariners que volen amb cordes aèries per la part alta de Fontajau. Aquests van ser alguns dels números més aplaudits. Un dels que més va captivar el públic va ser el número d'un patinadora en un ball de gala que canviava de vestit en el temps en què una tela li passava per davant.

També va ser aclamada una ballarina amb una quinzena de hula hoops giravoltant a la seva cintura, un equilibrista que lliscava sobre patins de mig metre a les mans o un grup que semblava un conjunt de soldats russos fent salts sobre el gel amb monocicles i bicicletes o unes caribenyes que es llançaven diàbolos.