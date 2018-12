Girona envia a Foment la seva proposta de reurbanització de la plaça d'Espanya

L'Ajuntament de Girona ja ha enviat a Foment i a Adif l'avantprojecte de reurbanització de la plaça d'Espanya. Es tracta d'uns treballs que superen, per poc, els dos milions d'euros i que inclouen actuacions als carrers Bailén (que es vol fer exclusiu per a vianants) i Pierre Vilar, que es vol canviar de sentit. Es tracta d'un seguit d'actuacions que ja s'havien mig pactat fa un any amb els veïns i que inclouen les suggerències del procés participatiu.

El consistori ha enviat la proposta per tal que l'Estat, "aprovi el projecte i l'executi quan més aviat millor", en paraules de l'alcaldessa, Marta Madrenas.

La plaça inclou espais verds, una zona de jocs infantils, un espai d'actuacions de petit format, manté la parada de giroccleta i hi ha un vial al mig que es vol que sigui de serveis. Aquest vial és l'únic element de l'avantprojecte que els veïns veuen amb recel ja que el voldrien més en diagonal. A banda dels serveis d'emergències, haurà de donar sortida als vehicles d'un garatge i del futur hotel que hi ha d'haver a la plaça d'Espanya. Pel que fa al projecte inicial, a petició dels veïns, s'ha tret una zones de terrasses.

"El projecte de reurbanització de la plaça d'Espanya té un doble objectiu. Per un costat, satisfer les necessitats de la zona de l'Eixample de disposar d'un espai diàfan, verd i lúdic. Per un altre costat, que la plaça esdevinguin un punt de nexe permeable entre els barris de la ciutat, a l'est i a l'oest. Hem de tenir en compte que serà una gran porta d'entrada a Girona", ha ressaltat l'alcaldessa.

Pel que fa a la mobilitat, es preveu l'eliminació d'un punt negre de sinistralitat a la ciutat, localitzat en el gir a l'esquerra del carrer de Barcelona cap a l'estació, aproximadament a l'altura del carrer de Tomàs de Lorenzana.

Lesa obres les ha de fer Adif, perquè segons ha recordat l'alcaldessa, van patir les afectacions de les obres per fer arribar el TAV a la ciutat. En concret, a la plaça s'hi va construir, provisionalment, l'estació d'autobusos que hi havia al parc Central. L'estació fa temps que és fora i l'Ajuntament espera que els treballs pugui fer-se quan abans. Els veïns però, fa temps que esperen.



Reacció del PSC

El grup municipal socialista de Girona celebra el canvi d'actitud de l'Ajuntament de Girona respecte de la recuperació de la plaça d'Espanya, una reforma que ha de tancar un altre capítol de les repercussions urbanes esdevingudes arran de l'arribada del TAV a la ciutat. "Esperem rebre el projecte que ja tenen els mitjans de comunicació en les pròximes hores per saber quin és el seu contingut precís. Convindrà estar atents al seu desenvolupament en les pròximes setmanes per determinar si efectivament el govern municipal té la voluntat de resoldre aquest problema ciutadà o l'anunci d'avui se circumscriu en la lògica de campanya electoral que impulsa l'equip de govern per la proximitat de les eleccions", valora Sílvia Paneque.