Detenen dos joves per robar els diners de la màquina de tabac d'un local de Girona

La Policia Municipal de Girona ha detingut Christian David N. M., de 22 anys i veí d'Olot, i Alfonso M. V., de 28 anys i veí de Banyoles, per un presumpte robatori amb força a Girona. Aquest diumenge 6 de gener, a les 2.20 h de la matinada, la Policia Municipal va rebre un avís d'uns veïns que havien vist com dos nois havien trencat el vidre d'un local de restauració. Dues patrulles es van desplaçar fins al lloc dels fets. Just abans d'arribar-hi, els dos joves van sortir corrent de l'establiment.

Els agents van comprovar com el local de restauració tenia un dels vidres de la façana trencat i a dins de l'establiment es van trobar amb la màquina de tabac esbotzada per la part on es guarden els bitllets. També hi havia restes de sang. Alguns ciutadans que havien vist el robatori van poder donar una descripció física molt acurada dels dos joves. Gràcies a això, la policia va localitzar els dos lladres a prop de l'edifici on havien delinquit, amagats darrere d'uns contenidors.

En aquell moment, amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra, van detenir els dos joves com a presumptes autors de robatori amb força. Un d'ells tenia ferides obertes a les mans. Durant l'escorcoll, la policia va comissar als dos sospitosos un lot i unes tenalles que haurien fet servir durant el robatori. Els detinguts tenen antecedents per fets similars.