La taxa d'atur a Salt se situa per sota del 15%, tornant als nivells del 2008

La taxa d'atur a Salt s'ha situat al 14,9% a finals de 2018, situant-se per primera vegada en els darrers 10 anys per sota del 15%, amb 2.257 aturats totals, una disminució del 7,6% que representa 188 persones menys aturades, segons un comunicat del consistori saltenc.

El 2018 ha estat un any positiu per l'atur a Salt, que ha aconseguit reduir la taxa de pràcticament totes les franges d'edat, principalment a les persones d'entre 30 i 39 anys amb reduccions superiors al 11% i els majors de 50 anys amb una reducció propera al 11%. Si s'analitza l'evolució de les dades des del 2008, els joves de menys de 25 anys i les edats compreses entre els 25 i els 39 son els que millor han recuperat els índex d'abans de la crisis, especialment la franja d'edat de 25 a 39 anys, amb mes de 200 aturats menys que fa 10 anys tot i l'increment de població.

Durant aquest any s'han inserit 97 persones des de l'Espai Municipal d'Ocupació (EMO), més de la meitat de la reducció total d'aturats, essent la contribució d'aquesta oficina municipal cada vegada més rellevant en l'ajuda als col.lectius més vulnerables. El pla de treball que es va iniciar amb els pressupostos 2017 i que ha continuat el 2018 amb un increment de recursos a aquesta àrea dóna els seus fruïts, segons l'Ajuntament, "i mica en mica Salt es va acostant als valors comarcals", malgrat que actualment encara està un 5% per sobre.

Per col·lectius, homes i dones segueixen una tendència similar, si bé malgrat en números absoluts els homes ja han recuperat els valors de 2008, no és aquest es cas de les dones, que encara estan clarament per sobre.

El sector de la construcció és el que va recuperar més ràpid els valors d'abans de la crisis, amb reduccions constants des del 2010. Una situació completament oposada al sector serveis que no inicia la seva recuperació fins el 2013 i encara es troba lluny dels valors del 2008.

L'alcalde, Jordi Viñas, ha posat en valor aquestes dades positives lligades, d'una banda, al context econòmic i de l'altre al desenvolupament de polítiques d'ocupació de l'Ajuntament.

"Seguim desenvolupant projectes d'ocupació per facilitar l'accés al món laboral de tots els veïns i veïnes de Salt. Aquest gener, per exemple, des de l'àrea de Joventut s'està desenvolupant el programa "Gironès, espai singular". L'objectiu final d'aquest és assolir la inserció laboral de joves d'entre 18 i 29 anys en aquells àmbits en els que hagin estat formats o bé realitzar un retorn al sistema educatiu per complementar o ampliar la formació", ha afegit l'alcalde.