La CUP demana que es destini el 30% dels edificis de nova construcció de Girona a habitatges de protecció oficial

La CUP – Crida per Girona demana que es destini el 30% del sostre dels edificis de nova construcció i els sotmesos a rehabilitació integral a habitatges de protecció oficial de gestió pública i municipal. La formació independentista proposa modificar les normatives escaients per tal d'establir l'obligatorietat de la mesura.

Es tracta d'una mesura que "pretén combatre la greu crisi d'habitatge que viu la ciutat", segons exposa la formació en un comunicat. "Des de 2014 el preu mitjà del lloguer d'un pis a Girona s'ha incrementat un 29%. La ciutat ha passat d'una mitjana de 466€ mensuals a 603€ l'any 2018, cosa que inevitablement provoca l'expulsió de moltes veïnes i veïns dels seus barris i impossibilita l'emancipació del jovent", expliquen.

La formació independentista denuncia que la manca de parc públic d'habitatge és una de les causes de l'escalada dels preus de lloguer. Recorden que actualment Girona només disposa d'un 0,56% de parc públic, una xifra molt per sota de moltes ciutats d'àmbit europeu que oscil·len entre el 15 i el 20% però també molt per sota de la mitjana catalana del 2%.

Laia Pèlach, portaveu de la CUP a l'Ajuntament, considera que "és necessari trobar una alternativa". "L'actual govern de CiU ha posat una catifa vermella a la bombolla especulativa que estem patint. És mentida que des del consistori no es puguin aplicar mesures per abaratir els preus del lloguer", explica. Per a la regidora "garantir el dret a l'habitatge passa per posar límits a l'especulació a través de les eines de què ja disposem i alhora ampliar el parc social d'habitatge amb múltiples mesures".

Entre les mesures que proposen els cupaires també hi figura la de convertir edificis de titularitat pública en desús destinats a usos no residencials en habitatges. També es proposa declarar algunes zones de la ciutat "Àrees de Conservació i Rehabilitació" amb l'objectiu de garantir un ús adequat de l'habitatge, de promoure la regeneració del teixit urbanístic i la conservació de l'habitatge en estat molt deficient, així com d'evitar processos d'especulació immobiliària o que comportin riscos per a la cohesió social

La CUP – Crida per Girona presentarà les mesures en una moció al Ple de l'Ajuntament i aquestes es traslladaran a la Taula de Coordinació Local per al Dret a l'Habitatge per tal que en faci un seguiment de la seva aplicació.