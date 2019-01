Girona ajorna uns dies els talls de llum per detectar fraus a Font de la Pólvora

L'Ajuntament de Girona ha ampliat fins a la setmana que ve el termini per regularitzar la situació elèctrica de les persones econòmicament vulnerables de la ciutat. Així, el consistori reforçarà la presència de personal tècnic de serveis socials al Centre Cívic Onyar dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve, de 16 a 19 h, per informar i assessorar els veïns que tinguin comptador però que no tinguin llum sobre els tràmits que cal que facin.

El consistori i els veïns de Font de la Pólvora han pactat, a més, ajornar uns dies l'augment de controls tècnics i policials per detectar els casos de frau i impedir així la reiteració d'aquest frau, després del qual es tallarà la llum definitivament als responsables. Així doncs, s'esperarà a resoldre primer les peticions socials per regularitzar les situacions elèctriques i, posteriorment, previsiblement d'aquí dues o tres setmanes, començaran els talls de les connexions a tots aquells immobles en què no hi hagi cap contracte amb una companyia elèctrica. Aquest seguit de mesures es van acordar en la reunió que van tenir dimecres representants veïnals del barri amb l'alcaldessa, Marta Madrenas, i el regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i cooperació de l'Ajuntament, Eduard Berloso.

Des de l'Ajuntament s'ha organitzat també una reunió informativa per als veïns del barri de Font de la Pólvora que no tenen comptador per al dijous 31 de gener, a les 12 h, al Centre Cívic Onyar.