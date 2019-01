Girona presenta el projecte que pretén donar vida al castell de Montjuïc

L'Ajuntament de Girona va presentar ahir el projecte de transformació del castell de Montjuïc davant dels veïns del barri. L'objectiu és donar vida a aquest espai històric -i oblidat- i convertir-lo en un punt cultural i d'estada a l'aire lliure. La redacció del projecte ha estat a càrrec de la premiada arquitecta Olga Felip, tal com va avançar Diari de Girona el passat mes de setembre, i té un pressupost de 109.967,97 euros (IVA exclòs). Es preveu que les obres estiguin acabades passat l'estiu.

Les actuacions consistiran, per un costat, en l'adaptació dels camins d'accés per aconseguir un itinerari accessible en la fortificació i, per l'altre, en el condicionament de la zona al voltant de la cisterna per crear un nou espai públic per al barri, que sigui respectuós i integrat amb l'entorn.

El projecte vol conservar l'atmosfera natural actual del castell, que forma part de la història, la cultura i el passat de la ciutat, però fer-lo més amable i fomentar els seus usos. Per assolir aquests objectius, es consolidarà i s'acotarà el recorregut que uneix l'aparcament i la zona verda del nord-est amb l'accés sud del castell, amb la intenció de potenciar el circuit que connecta el Barri Vell amb el barri de Montjuïc a peu. També es vol recuperar la infraestructura de la cisterna com a espai escènic i cultural per poder-hi desenvolupar activitats i esdeveniments diversos.

A més, es preservarà al màxim la vegetació existent i es crearà una zona de nova plantació de 2.222 metres quadrats, formada per vegetació de baixa alçada. Es planteja, a més, crear un joc amb les alçades d'aquesta nova vegetació per transformar i definir l'espai per aconseguir diferents usos i obtenir atmosferes diverses segons les necessitats de l'època de l'any.

La proposta defineix tres àmbits diferents: el fossar, el pati d'armes i l'escenari. El fossar es planteja com l'àrea de benvinguda prèvia a l'espai principal que serveix com a mirador de la ciutat.

Actuacions en format reduït

La zona principal del projecte se situa en el pati d'armes, amb una superfície de més de 6.000 metres quadrats, i, dins d'aquest, hi haurà l'escenari, un espai d'uns 240 metres quadrats definit per la cisterna. Aquest espai, a més a més, s'hi podran fer, esporàdicament, concerts i actuacions de format reduït.

En el fossar i el pati d'armes s'adequaran i s'hi tractarà el terreny per definir un itinerari fàcil de recórrer, ben il·luminat i accessible. Es tractaran els paviments del recorregut amb acabats de terra compactada. A la zona del fossar, es preveu que s'hi incorporin unes grades que ajudaran a connectar l'itinerari per l'espai i serviran com a zona d'estada i descans.

Vida nocturna i diürna

La reforma s'ha plantejat perquè el castell es pugui utilitzar tant de dia com de nit. Durant el dia, ha d'oferir la possibilitat de passar el temps en un ambient tranquil i agradable, envoltat de natura, que sigui un nou espai públic per al barri i que es pugui utilitzar com a lloc d'estada, de trobada o de joc. Durant la nit, gràcies a la introducció d'enllumenat públic dins del pati d'armes, els seus punts d'accés i el seu recorregut, l'espai serà segur, acollidor i accessible.

«Amb aquest projecte comencem a actuar en el castell de Montjuïc amb un doble objectiu: fer-lo més accessible a la ciutadania i posar en valor un patrimoni imprescindible per explicar la història de la ciutat», va explicar Madrenas durant la presentació. A l'acte també hi van assistir la regidora d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge i regidora del barri, Eva Palau; el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre; i l'arquitecte encarregada del projecte, Olga Felip.

L'actuació preservarà els murs de la muralla i els baluards, sobre els quals no s'actuarà ja que estan catalogats com a BCIN. Sí que es restauraran i s'estabilitzaran, però, altres elements patrimonials en mal estat que estiguin dins de l'àmbit del projecte.