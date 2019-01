Els estudiants de la UdG finalitzen la tancada però mantenen la caputxinada

Els estudiants de la Universitat de Girona (UdG) han decidit finalitzar la tancada que engegar ara fa una setmana, arran de les detencions de la policia espanyola.

El col·lectiu, però, ha afirmat que mantindran activa la caputxinada. Una de les portaveus del moviment, l'Alba, ha garantit que seguiran reunint-se en assemblees i pensant en futures mobilitzacions. "Avui fem el tancament de la tancada, però seguim com a caputxinada", ha reblat.

Per altra banda, la noia que estava tancada a la UdG perquè no la detingués la policia espanyola ja ha pogut sortir al carrer. Després que l'atestat policial del cas hagi estat lliurat al Jutjat número 4 de Girona, l'estudiant va anar aquest dimarts voluntàriament als jutjats i va rebre una citació judicial per declarar sobre l'ocupació a les vies del tren durant l'aniversari de l'1-O.