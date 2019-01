Alerten de l´augment de la degradació d´espais naturals gironins per la "problemàtica de les bicicletes"

Els Agents Rurals alerten que la fal·lera per les bicicletes de muntanya ha fet que s'hagi incrementat de manera "notable" la degradació d'alguns espais naturals com Les Gavarres o el Parc Natural del Montgrí. Des del cos asseguren que els últims anys han notat com l'augment de ciclistes ha malmès l'entorn, especialment perquè no es respecten les senyals. El cap dels Agents Rurals a Girona, Ignasi Dalmases, explica que el problema està en que els amants de la bicicleta "creuen que poden circular per tot arreu". Això ha provocat, segons Dalmases, que s'obrin corriols on no n'hi hauria d'haver. Des del cos demanen "més regulació" a la Generalitat per tal de poder sancionar com ja es va fer amb les motos que circulen per muntanya.

Cada vegada hi ha més bicicletes que circulen per espais naturals on no està permès fer-ho. Això "preocupa" els Agents Rurals de Girona que han vist com en llocs com el Massís de les Gavarres s'està degradant per l'increment de ciclistes que hi circulen, especialment els caps de setmana. El cap del cos a la demarcació, Ignasi Dalmases, assegura que la "problemàtica de les bicicletes" és "molt més important" que les de les motos, que fa uns anys va obligar a endurir la regulació.

En aquest sentit, Dalmases assegura que les campanyes de control i conscienciació han permès estabilitzar el nombre de denúncies i rebaixar-lo. "Els motoristes saben que estem molt a sobre d'ells i muntem controls permanents que dissuadeixen els que volen circular per on no poden", assenyala.

Ara cada vegada hi ha més amants de la bicicleta que practiquen aquest esport per espais naturals de les comarques gironines. El problema, però, és que no es respecten les senyals que delimiten per quins llocs poden anar.

"El pas continuat de les bicicletes i després l'aigua de la pluja provoca que la zona quedi degradada i sigui molt difícil després de recuperar", assenyala Dalmases. Per això, el cap dels Agents Rurals demana "responsabilitat i prudència" als ciclistes per tal d'evitar que es continuï malmetent el territori.

"És important que entre tots prenguem consciència del que fem. Abans de sortir per anar a córrer o en bicicleta ens hem d'informar d'on anem i si es pot passar o no per allà",

assenyala Dalmases.

Poder sancionar, una solució

Tot plegat ha portat al cap dels Agents Rurals a Girona a reclamar "més eines" per poder sancionar les bicicletes que circulen per espais on no està permès fer-ho. "Òbviament per a nosaltres per poder donar compliment a la protecció del medi és molt més fàcil si tenim una llei clara", assenyala Dalmases.

Amb tot, des del cos recorden que a més d'endurir la llei o fixar la regulació, cal també millorar la senyalització per tal que no quedi cap dubte que una persona està cometent una irregularitat. "La majoria de vegades ens diuen que no saben que no es podia anar amb bicicleta per aquella zona", conclou Dalmases.