Sense pressupost per asfaltar la sortida de l'AP-7 a Salt

L'Ajuntament de Salt destinarà 119.908 euros a asfaltar els carrers «més urgents» de la vila. Una llista amb una gran absència: la C-65, la carretera que enllaça la vila amb l'AP-7 i es dirigeix cap a Sant Feliu de Guíxols. Aquesta és una via amb un gran volum de trànsit que en el seu tram per Salt, especialment a la rotonda de la sortida de l'autopista, es troba molt malmesa i fins i tot presenta diferents clots.

«No hi ha pressupost per arreglar aquesta carretera, que té un cost d'uns 300.000 euros», explica el regidor d'Entorn urbà, Àlex Barceló. Després de 8 anys immersos en un pla de sanejament per l'alt índex d'endeutament, l'Ajuntament de Salt va aconseguir el 2018 sortir d'aquesta situació i començar a invertir amb fons propis.

A Urbanisme la gran inversió ha arribat ara, quan el consistori ha anunciat les obres d'asfaltatge de diferents carrers del municipi. Però, la C-65, a causa del seu alt cost, «quedarà pendent». «El preu d'aquesta carretera és superior en no tractar-se d'una via urbana», explica Barceló.



Millores a set carrers

De moment, l'Ajuntament adequarà set vies de Salt. Unes actuacions de millora que podrien començar a finals del pròxim mes de febrer. El consistori ja ha tret a licitació les obres per 119.908,92 euros (IVA inclòs), inversió que s'inclou en els pressupostos del 2018. Segons s'exposa a l'anunci, els treballs haurien de durar un màxim d'un mes i mig.

La mesa de contractació té previst reunir-se el 6 de febrer per estudiar les diferents ofertes rebudes i, el mateix dia, adjudicarà les obres a l'empresa guanyadora del concurs públic. «Esperem que les obres comencin a finals del mes de febrer», afirma Barceló. Les millores consistiran en asfaltar els carrers, així com eliminar els clots que presenten algunes vies.

Les actuacions més importants són les que es faran en el passeig dels Països Catalans. En concret, s'asfaltaran els punts que aquesta principal via de Salt encreua amb el passeig del Marquès de Camps, per una banda, i amb el carrer Doctor Castany i Mossèn Sebastià Puig, per l'altra.

Segons explica el regidor, aquestes obres no obligaran a tallar totalment la carretera, sinó que s'habilitarà sempre un dels carrils per poder circular. «Només es tallarà parcialment la carretera», especifica Barceló.

Una altra de les actuacions tindrà lloc al nucli de Salt, al carrer Torras i Bages. Concretament s'asfaltarà el tram d'aquesta via que va del carrer Manuel de Falla al carrer de Ramon y Cajal. La resta d'actuacions es duran a terme al carrer del Doctor Castany -en el tram comprès entre el carrer Major i el passeig dels Països Catalans-; el carrer de les Filadores -en el tram comprès entre el carrer de les Teixidores i la plaça Pibernat-; i el carrer Rafael Masó -entre els Països Catalans i el carrer Guilleries. En aquestes vies, més estretes i d'un sol carril, sí que s'haurà de tallar totalment la carretera però el trànsit només es veurà afectat entre tres i quatre dies.