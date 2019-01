Madrenas creu que la sentència del TSJC és una mostra més de la "repressió a la dissidència"

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha afirmat que la sentència del TSJC sobre el pagament de les quotes a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) és una mostra més de la "repressió a la dissidència" orquestrada pels poders de l'estat espanyol. Madrenas veu, darrere de la resolució, un objectiu clar de "decapitar" l'AMI per ser una entitat clarament independentista. L'alcaldessa ha subratllat que en aquests moments, juntament amb l'AMI, estan valorant les opcions jurídiques a la sentència i, alhora, buscant "fórmules imaginatives" per revertir la resolució. "No ens plantegem reclamar ara els diners, no estem en aquest episodi", ha dit.

L'alcaldessa també ha criticat que aquesta sentència contra el pagament de la quota sigui conseqüència d'una acció de la delegació del govern espanyol. Madrenas ha recordat que un jutjat contenciós administratiu de Girona va inadmetre el recurs contra el decret d'alcaldia, però l'estat espanyol va recórrer la resolució al TSJC. "Això surt quan ja hi ha un altre govern, i això em fa pensar que es manté inalterable la voluntat de l'Estat de lluitar contra la dissidència política", ha dit.

Segons l'alcaldessa, ara estan en aquest punt d'anàlisi de la resolució i, per tant, per ara no es plantegen reclamar el retorn dels diners de les quotes abonades fins al moment, tal i com reclamava el grup municipal de Cs.

Cs va anunciar que, si no es reclamava el retorn dels diners pagats des del 2012, estudiarien emprendre accions legals. Madrenas ha defensat l'acció del govern municipal al llarg d'aquests anys i ha afirmat que també es reserva el seu dret d'actuar contra possibles denúncies falses o intromissions al seu dret a l'honor.