Comencen les prospeccions per fer l'enderroc de la sala de ball

Els treballs per a l'enderroc de l'antiga sala de ball de Girona ja han començat. Una empresa especialitzada està fent els treballs de sondeig del subsòl previs a l'enderroc de l'antic local així com de l'edifici del costat, que havia acollit una botiga de calçat. La idea dels treballs geotècnics és saber exactament què hi ha a sota terra, en una ciutat i una zona on hi ha molta aigua i antigues rieres.

La promotora immobiliària que va adquirir l'antiga sala de ball i Merkalzados preveu construir un bloc d'habitatges amb una planta baixa i quatre pisos, com els edificis ja existents al mateix carrer). De moment, encara no tenen concedida la llicència per aixecar els pisos però si que, fa poc més d'una setmana, se li va concedir el permís d'enderroc dels antics locals. L'equipament musical va cessar les seves activitats el 31 de desembre de l'any 2017. L'obejctiu de la promotora és aconseguir el permís de construcció de manera que s'encadeni amb l'enderroc.