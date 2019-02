ERC es planteja l'abstenció als pressupostos de Girona si es desencallen certs projectes

ERC-Mes es planteja l'abstenció als pressupostos municipals de Girona si es desencallen certs projectes de la ciutat. Així ho ha explicat la portaveu, Maria Mercè Roca, aquest matí en roda de premsa.

El grup municipal demana un nou centre cívic per a Montjuïc (50.000€), millorar l'espai de la Devesa (250.000€), iniciar les obres al Parc de les Pedreres per convertir-lo en un espai natural (100.000€), arreglar les voreres de la ciutat (500.000€), fer accessibles els parcs infantils (150.000€), una línia de bus que connecti els tres campus universitaris -Montilivi, Centre i Barri Vell- (350.000€), i un compromís ferm amb la política de policies de barri. Segons ERC-Mes, aquestes propostes són "totalment assumibles" i estan segurs que el govern "hi estarà d'acord".

Si aquests projectes tiren endavant, Roca ha explicat que faran "un esforç per la ciutat" i s'abstindran en la votació dels comptes de la ciutat, afirmant que no hi votaran a favor. "Aquests són els pressupostos de CiU, que reprodueixen el seu model de ciutat, i per tant no hi podem votar a favor", ha explicat la regidora i portaveu del grup.

Per altra banda, la formació ha criticat la falta de negociació entre el partit de Marta Madrenas i els grups de l'oposició. "El govern s'ha negat a negociar, presentant els comptes a la premsa abans que als grups, traslladant-nos que ja estan fets i que només estan disposats a parlar de partides concretes", ha expressat. La setmana passada, l'alcaldessa va donar a conèixer la proposta del seu partit on es prioritza la seguretat de la ciutat.