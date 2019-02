La Federació d'Associacions de Veïns farà un seguiment dels talls de llum

La Federació d'Associacions de Veïns (FAV) farà un seguiment dels talls de subministrament elèctric als diferents barris de la ciutat de Girona. En aquest sentit, representants de la FAV s'han reunit recentment amb el vicealcalde i responsable de l'àrea, Eduard Berloso, i amb el regidor dels barris afectats.

La trobada tenia per objectiu fer un intercanvi d'informació per amdues parts de la situació dels talls i «treballar plegats» en considerar que «és un tema de ciutat i entre tots hem de fer esforços per solucionar-ho».

Els presidents de diferents associacions de veïns van informar de la situació als seus barris. Es va tractar sobretot de Font de la Pólvora i Torre Gironella, però també de Pont Major, Vila-roja i Palau- sacosta, entre d'altres, segons la FAV, ja que «tenen problemes molt puntuals».

Segons la Federació, la reunió va ser «molt fructífera i constructiva», totes les parts van poder exposar la seva situació i els representants de la FAV van constatar «la situació real del problema,», van saber «les causes d'aquests talls» i van conèixer «els treballs que està fent l'Ajuntament». També es van tractar les accions a emprendre.

Fruit de la trobada, es va quedar en fer reunions més endavant per fer «un seguiment de l'actuació i treballar conjuntament». La FAV valora la «feina d'acompanyament i suport que s'està fent des de la regidoria d'aquests barris a les persones afectades».

Sobre Torre Gironella, en concret, està previst fer una diagnosi sobre els talls elèctrics i, un cop es tingui, es mirarà quines accions són les més «adients» per resoldre el problema del servei en aquest barri de la ciutat.