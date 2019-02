Manifestació per denunciar dos suposats casos de racisme

Desenes de persones van sortir ahir al carrer per denunciar un suposat cas d'islamofòbia en un gimnàs de Girona. Convocats per l'Espai Antiracista Girona-Salt, els manifestants es van plantar davant del centre Punt Groc amb pancartes en què es podia llegir «el vel em tapa el cabell, no el cervell» o «el prejudici és fill de la ignorància». Segons l'entitat, dues estudiants musulmanes van ser rebutjades del gimnàs per motius racistes, «una d'elles pel fet de portar el vel». En un comunicat, expliquen que les noies van entrar en una llista d'espera perquè l'aforament del centre estava cobert. Tot i això, posteriorment tres joves autòctons es van anar a apuntar i sí que els van admetre.

El gimnàs va explicar a aquest diari que no van admetre la persona perquè no complia amb valors com la integració, la tolerància i el respecte a la diversitat, constatant que entre el seus usuaris hi ha gent del Marroc.