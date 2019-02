Campanya a Font de la Pólvora per multar cotxes mal aparcats

L'Ajuntament de Girona ha iniciat una campanya per multar els vehicles mal aparcats al barri de Font de la Pólvora. L'objectiu, segons ha indicat el tinent d'alcadia de Seguretat i Medi Ambient, Eduard Berloso, és garantir el pas del camió de recollida de les escombraries als contenidors. Algun cop, algun autobús també s'ha trobat amb el problema de circulació. En quatre dies s'han posat una vintena de sancions, sobretot els dos primers dies.

La setmana passada es van produir alguns episodis en què el vehicle no va poder passar perquè hi havia molts cotxes aparcats en doble fila. Les deixalles es van anar acumulant sobretot en un dels punts de contenidors del carrer Mimosa. La gran quantitat de deixalles en aquell punt va portar la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora a distribuir les imatges tot lamentant la situació.

A meitat de la setmana passada, una patrulla de la Policia Municipal, dos escombriaires i un tècnic municipal van intentar canviar de lloc el contenidor més afectat, però, segons Berloso, van haver de desistir per la pressió veïnal.

Dissabte van començar les accions policials. Entre el primer i el segon dia es van posar una quinzena de sancions. El segon i el tercer dia, les sancions ja només van sumar quatre. La policia actua a primera hora del matí.

El tinent d'alcaldia ha indicat que l'únic afany que tenen és poder permetre el pas del camió d'escombraries i recorda que la grua no ha actuat. Això sí, ha recordat que aquells veïns que tenen multes reiteradament no podran acollir-se al programa de pagament de sancions amb accions en benefici de la comunitat perquè així ho indiquen les ordenances municipals.