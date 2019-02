Ocupen la seu de Caixabank a Girona

Una cinquantena de persones han entrat aquest dijous a les 8 del matí a la seu de Caixabank a Girona, al carrer de la Creu i l'han ocupat durant vint minuts en el marc de les mobilitzacions de la vaga general convocada per aquest 21 de febrer.

Sota el crit de "vaga general", els manifestants han entrat a les oficines bancàries i també han pintat els vidres per dins escrivint 'lladres'. També han enganxat cartells a favor dels presos independentistes.

La manifestació ha començat aquest matí a dos quarts de set, a l'estació de l'AVE, on hi havia un gran desplegament de Mossos d'Esquadra que han blindat l'estació. Davant d'això, els manifestants s'han dirigit fins al Palau de Justícia on també s'han trobat un ampli cordó policial i finalment han creuat el carrer de Barcelona per dirigir-se a les oficines de Caixabank del carrer de la Creu.

Des d'allà, s'han dirigit cap als locals d'empreses com Telefónica, El Corte Inglés o McDonald's