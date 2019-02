Vaga 21F en directe: El sobiranisme vol aturar Catalunya contra la causa de l´1-O

Entitats i partits sobiranistes se sumaran demà a la vaga general impulsada per la Intersindical-CSC, un sindicat que ha al·legat motius socials per convocar-la però amb el rerefons de protestar contra el judici de l'1-O al Tribunal Suprem. A Girona, a dos quarts de set del matí hi ha una primera convocatòria de piquets al Parc Central.

Com en anteriors ocasions, pot haver-hi talls de carreteres a tota la demarcació. A les nou hi ha prevista una «enllaçada» a plaça Catalunya, i a les dotze del migdia tindrà lloc una concentració davant de l'edifici de la Generalitat, mentre que a les sis de la tarda hi ha prevista una manifestació unitària que sortirà des de l'estació de trens i anirà fins a l'Audiència.

Aquesta vaga forma part del «nou cicle» de mobilitzacions que el soberanisme català va anunciar per protestar contra el procés judicial i compta amb el suport de l'ANC, Òmnium Cultural, JxCat, ERC, la CUP, Demòcrates i representants dels comuns, entre d'altres. A nivell sindical, ha rebut el suport del sindicat majoritari en el món de l'educació, USTEC, la CGT i els sindicats d'estudiants. La vaga es presenta sota el lema «L'autodeterminació no és delicte. 21 de febrer, vaga general. Aturem-ho tot».



Suport del Govern català

La vaga compta amb el suport del Govern de la Generalitat, que ha suspès l'agenda política pública de tots els consellers, amb l'excepció del titular de Treball, Chakir el Homrani, responsable del seguiment de l'aturada, i del d'Interior, Miquel Buch, que haurà d'ocupar-se de possibles emergències i de la seguretat.

La previsió és que l'aturada pugui tenir un seguiment significatiu entre els docents i pot tenir un cert impacte en el comerç i els serveis, especialment al centre de Barcelona, com efecte indirecte de les concentracions. En canvi, les expectatives de seguiment en la indústria són força baixes atès que els sindicats majoritaris, amb CCOO i UGT al capdavant, no li han donat suport. Per exemple, a la planta de la SEAT, principal centre industrial de Catalunya i que serveix de referència per prendre el pols al sector de la indústria, es mantindrà l'activitat normal i no s'han fet plans de contingència.



ANC: «Vaga de consum»

Per la seva banda, l'ANC ha demanat no consumir res ni treure diners dels caixers durant tot el dia d'avui per aconseguir que sigui «més efectiva i marcada». «Us animem també a fer una vaga de consum. No encengueu llums, no poseu aparells en marxa, sigueu previsors per no haver d'anar a comprar o per no haver de treure diners dels caixers durant tot el dia», recull l'entitat en un correu als seus associats.

També adverteixen que la vaga tindrà conseqüències en el sector educatiu, i atès que poden haver-hi alteracions en el trànsit i en els mitjans de transport habitual, recomanen no portar els fills a l'escola.

«Si sou universitaris, podeu ajudar a convèncer els vostres companys per buidar les aules i omplir els carrers! Aquesta lluita ens interpel·la a tots!», afegeixen.



Respecte als treballadors

Per la seva banda, Foment del Treball ha demanat que es respectin «els drets i les llibertats» de les empreses i treballadors durant la jornada d'avui. La patronal sosté que «l'esperit i la finalitat de la vaga són clarament de caràcter polític», després d'haver analitzat la convocatòria i tenint en compte els esdeveniments jurídics i les manifestacions polítiques que s'estan produint al llarg d'aquesta setmana. «Els motius de caràcter laboral enumerats en la convocatòria tenen com a única finalitat evitar una possible declaració d'il·legalitat de la vaga i, en conseqüència, s'introdueix un factor de vinculació amb l'àmbit laboral manifestament en frau de llei», alerta la patronal.

En els motius esgrimits per presentar la vaga, la Intersindical-CSC exigeix la derogació de la reforma laboral del PP, un salari mínim català de 1.200 euros mensuals, una jornada laboral de 35 hores «per començar a fer efectiu el repartiment del treball i la riquesa en la societat», que l'Estat espanyol es faci càrrec dels augments salarials en els centres de treball especial, la plena igualtat de gènere i social en tots els centres de treball, la recuperació de les lleis socials aprovades pel Parlament de Catalunya i aturades pel Tribunal Constitucional i «un servei públic de qualitat i amb condicions laborals dignes», de manera que es pugui recuperar el poder adquisitiu durant l'època de retallades.