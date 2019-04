Col·loquen lavabos portàtils per als turistes que arriben en bus a Fontajau

Com si estiguessin en un concert de festa major. Els visitants que arriben a Girona per veure la ciutat i l'autobús els deixa a l'aparcament de Fontajau, si tenen l'urgència d'anar als lavabos, es trobaran amb uns equipaments portàtils que podrien ser de qualsevol activitat a l'aire lliure. O els conductors que esperen la tornada dels «seus» viatgers. Són de plàstic i provisionals. Això sí, es pot triar perquè n'hi ha un de cada color. Com les casetes de la platja de s'Agaró, però amb un ús diferent. Quatre unisex, un per a persones amb mobilitat reduïda i un urinari amb quatre forats per fer les necessitats drets, però sense estar coberts.

La instal·lació d'uns lavabos era una de les reivindicacions dels reacis als canvis en les parades dels busos turístics, sobretot de l'Associació de Transports de Girona (Asetrans). Demanaven que, almenys, hi hagués uns «serveis públics», ja que no els deixaven parar al carrer Berenguer Carnicer i el passeig Canalejas, on hi ha uns mòduls prefabricats amb labavos a sota de les vies.

L'Ajuntament sempre ha mantingut que els busos han de fer baixar els passatgers a l'estació soterrada del parc Central (on hi ha uns lavabos amb tots els serveis higiènics necessaris) i que els autobusos anessin a aparcar a l'aparcament asfaltat del pavelló municipal de Fontajau.

Tot plegat, després que l'Ajuntament apliqués un seguit de canvis en l'arribada de turistes en autobús a partir de l'1 de març. L'aparcament d'autocars dels carrers Canalejas i Carnicer es va convertir en una zona d'estacionament per als veïns del nucli antic i els autobusos van començar a aparcar a Fontajau o a l'estació d'autobusos. Això va generar queixes des de diferents sectors. Recentment, l'Ajuntament ha obert l'opció a estudiar canvis «si tècnicament és possible aplicar alguna mesura alternativa a l'aprovada recentment», però no a desfer totes les modificacions.