Reparació de l'asfaltatge en diferents punts de Girona

L'empresa contractada per l'Ajuntament de Girona està enllestint les tasques d'asfaltatge de la dotzena de carrers on havia d'intervenir. Els darrers dies s'ha pogut veure les màquines treballant en diferents punts de Sant Narcís, com ara l'avinguda Sant Narcís i el carrer Santiago Rusiñol. Les operacions van començar al passeig Canalejas i han d'incloure actuacions també a la Torre de Sant Joan; al carrer d'Àngela Bivern; al carrer Josep Maria Prat; al tram entre la plaça de la Vila de Perpinyà i el carrer d'Antoni Varés i Martinell de l'avinguda de Josep Tarradellas; i reparacions a tot el carrer de Pedret, així com a Sant Joan Bosco, Antònia Adroher, Francesc Artau i Narcís Monturiol, entre d'altres.